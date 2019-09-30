Программа действий правительства, новые кадры и законопроекты. Кабмин похвастался своей работой

Правительство одобрило программу своих действий. Фото: УНИАН

Кабинет министров одобрил Программу действий правительства, ряд законопроектов и сделал некоторые кадровые назначения.

Информация о работе правительства появилась на сайте Кабмина в воскресенье на ночь.

Так, заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены Инна Метелеву и Юлия Свириденко.

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначена Ирина Ставчук.

В Министерстве развития общин и территорий заместителем Министра по вопросам европейской интеграции назначен Юлиан Чаплинский.

Также правительство одобрило ряд увольнений. В частности, Лидия Гаврилова освобождена от должности председателя Государственной аудиторской службы Украины.

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Евгения Асташева освобождена от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко освобождена от должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Максим Немчинов освобожден от должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кабмин также одобрил ряд законопроектов.

В частности, был одобрен пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине.

Кроме того, правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

"Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании", - сообщает также пресс-служба.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год.