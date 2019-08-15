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Профсоюзы хотят обсудить с Зеленским кандидатов на должность главы Минрегионстроя

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Профсоюзы хотят обсудить с Зеленским кандидатов на должность главы Минрегионстроя
Участники круглого стола -14 профессиональных и общественных объединений - инициируют открытую встречу с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения существующих проблем и представления главных задач реформирования строительной отрасли. Фото: profidom.com.ua

14 профессиональных и общественных объединений на круглом столе озвучили своих кандидатов на пост главы Министерства регионального развития и строительства Украины. Теперь они готовятся к их обсуждению с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также планируют представить главе государства свою программу необходимых отраслевых реформ.

Об этом говорится в пресс-релизе "Украинского клуба недвижимости" (URE Club), который выступил организатором круглого стола.

"Сейчас обсуждение кандидатов на должности руководителей министерств справедливо находится в публичной плоскости. Поэтому профессиональное сообщество строительной отрасли присоединилась к этому процессу, наработав ряд предложений, которые могут стать весомыми при выборе нового руководителя Минрегионстроя", - заявила Ольга Соловей, соучредитель URE Club.

Во время обсуждения потенциальных кандидатов были названы фамилии наиболее профессиональных представителей отрасли, которые способны обеспечить устойчивое развитие и углубить реформы в области - Алексей Чернышов, основатель инвестиционной компании VI2 Partners, Лев Парцхаладзе, первый заместитель министра Минрегионстроя, Игорь Лысов, экс-заместитель председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Верховной Рады VI созыва и Елена Шуляк, народный депутат Украины, совладелица компании Midland Development.

Участники круглого стола отметили, что персоналии не так важны, если предложенный президентом глава профильного министерства будет соответствовать определенным критериям, сформированные участниками встречи и при условии продолжения стратегических целей и наработок отрасли.

При обсуждении кандидатов, по данным пресс-релиза, участники профессиональных сообществ пользовались такими принципами: 1) новый министр должен быть вне политической конъюнктуры; 2) опыт успешной работы в области не менее 10 лет; 3) отсутствие каких-либо коррупционных скандалов, прямо или косвенно связанных с кандидатом; 4) личное видение стратегии развития отрасли на ближайшие 5-10 лет; 5) менеджерские способности: способность сформировать команду из профессионалов рынка.

Как отметил во время круглого стола президент Союза производителей строительных материалов Иван Салия, строительная отрасль является ключевой составляющей экономического развития для любой страны, а в украинских реалиях, строительство, по сути, одна из немногих сфер, которая дает стабильных развитие страны.

Иван Салий сообщил, что участники круглого стола инициируют открытую встречу с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения существующих проблем и представления главных задач по реформированию отрасли.

"Профессиональная сообщество заинтересовано в открытом диалоге, который бы позволил выразить не только пожелания относительно будущего главы Минрегионстроя, но и представить свою программу крайне необходимых отраслевых реформ", - подытожил он.

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