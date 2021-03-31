Продавал имущество и электроэнергию: Разумков показал декларацию

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год заработал более 547 тыс. грн. Фото: facebook.com/Дмитрий Разумков

За прошлый год председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заработал 547 563 грн.

Также получил 1,6 млн грн от отчуждения имущества. Еще 12 тыс. грн он заработал от продажи электроэнергии по зеленому тарифу, согласно декларации за 2020-й год.

Жена Разумкова Юлия Чайка за год заработала 6,7 млн грн - это доход от предпринимательской деятельности.

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Также Разумков задекларировал дом площадью 492,2 м2 и стоимостью 2,9 млн грн, офис, 4 квартиры и 2 земельных участка. Еще один участок - площадью 1333 м2 - в аренде Юлии Чайки. Кроме того, она имеет жилой дом на 489,6 м2 в Николаеве. В декларации указаны авто Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5. Последние две машины принадлежат Юлии Чайке.

У Разумкова есть 28,5 млн грн и $75 тыс. наличными. У Юлии Чайки - $ 40 тыс. € 45 тыс. и 970 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль гривны держит в банке, а доллары - наличными. Об этом свидетельствует его электронная декларация об имуществе и доходах 2020 года. Премьер имеет 57728 грн на банковских счетах и ​​$ 155 тыс. наличными. Его жена и дочь держат 12032 грн в банке и $80 тыс. наличными.