Пристайко не исключает возобновления железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения", - Пристайко. ФОТО: УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает возобновления пассажирского и грузового сообщения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Так он ответил на вопрос УНИАН, может потенциально новый КПВВ стать железнодорожным.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения.

У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами".

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УНИАН добавляет, что во время "нормандского саммита" лидеры выразили пожелание, чтобы в течение 30 дней были определены новые КПВВ на востоке.

Блокада оккупированных территорий - мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.