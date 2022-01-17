Пришло время показать властям, что это она сегодня изменяет Украине - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 2628
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 2826
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 459
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 990
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
16 Просмотров: 2331
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 612
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3267
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2367
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2502
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1881
Фото
Все фото
9
4
15
5
5
Под Печерский суд принесли бочки
Под Печерский суд принесли бочки
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Видео
Все видео
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4671
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 216
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 11:14

Пришло время показать властям, что это она сегодня изменяет Украине - Порошенко

  Комментировать
 

Пока патриоты защищали Украину от агрессии России, возрождали вооруженные силы, делали реформы, строили международную коалицию в поддержку нашего государства, нынешняя власть клала себе в карманы десятки миллионов долларов, вытаскивая их из карманов украинцев. Пришло время показать, кто настоящие предатели Украины и от кого нужно уронить наше государство.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, выступая перед многотысячным митингом поклонников, приехавших встретить его под аэропортом "Киев".

Порошенко поблагодарил за поддержку политиков из разных партий, народных депутатов, партийцев "Европейской Солидарности", общественных активистов, ветеранов и "Солидарной молодежи".

"Я хочу подчеркнуть – у нас впереди еще много побед. Я приветствую ваши лозунги. Я не являюсь их автором, но это очень круто: "I'll be back". That's true. Может вы и правы. Вы говорили, что стране нужен прах. Все – у вас прах есть. И вместе – к победе", – сказал он.

Петр Порошенко отметил, что из аэропорта едет в Печерский суд: "Где мы дадим им бой и покажем их лживую антигосударственную сущность. Мы покажем, как они изменяют государству. Мы покажем, что в условиях, когда страна нуждается в единстве объединения для того, чтобы сильным выступить в противодействие Путину, дать отпор Путину, как мы это сделали в 2014-2015 годах".

"Вместе с вами мы совершали Революцию Достоинства, вместе с вами, волонтеры и добровольцы, мы строили армию. Вместе с вами, уважаемые дипломаты, мы обеспечили подписание и имплементацию Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. Это вместе с вами, уважаемые дипломаты, мы обеспечили безвоз. Мы с вами обеспечили противостояние информационной, кибернетической, гибридной, энергетической, экономической агрессии России и военной агрессии", – подчеркнул пятый Президент Украины.

Он подчеркнул – украинцы боролись за демократию для того, чтобы никогда больше не произошло так, что оппозицию могут бросить за решетку, а страна будет лишена права свободного выбора представителей и остановит свое движение в Европу. "Мы с вами сделали, чтобы Украина никогда не вернулась и не превратилась в "Новороссию", – добавил он.

"Сегодня они сами превращаются в Януковича и отбрасывают нас назад на десять лет. И мы здесь для того чтобы объединиться и защитить Украину", – подчеркнул лидер оппозиции.

"За три года эти негодяи возбудили более 120 уголовных дел против меня и против вас. Ибо дела возбуждены по Томосу, за приказ о контрнаступлении, за создание Нормандского формата, осуществление и укрепление обороноспособности. Но когда они возбудили дело о государственной измене – это пересечение "красных линий". Это вызов не только мне, но всем нам. И всем пяти годам с 2014 по 2019. Когда мы с вами строили государство, создали национальную идентификацию, приняли закон о языке, сделали декоммунизацию и многое другое, включая армию, язык и веру. Для них это – государственная измена", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Они – предатели украинских военных, которые бросали за решетку украинских киборгов, офицеров, генералов, спецназовцев для того, чтобы получить политические дивиденды. Значительная часть сидит в тюрьмах и сейчас. Они – это те, кто слили и предали украинских разведчиков, передав Путину и Лукашенко данные по операции "Вагнер". Они разрушают международную коалицию в поддержку Украины, занимаясь воровством людей в странах наших союзников.

Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром в понедельник. В аэропорт к нему пришли следователи ДБР.

17 декабря у Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пришло время показать властям, что это она сегодня изменяет Украине - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 28666
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 22942
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 21798
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 20871
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14598
Политика
На грузовиках "КрАЗ" начнет зарабатывать завод одноклассницы Зеленского
На грузовиках "КрАЗ" начнет зарабатывать завод одноклассницы Зеленского Просмотров: 9
ДБР и пограничники ответили на упреки Порошенко
ДБР и пограничники ответили на упреки Порошенко Просмотров: 153
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
 Просмотров: 567
"Репрессии Зеленского не пройдут. Не дадим ему стать Путиным" - нардеп
"Репрессии Зеленского не пройдут. Не дадим ему стать Путиным" - нардеп
 Просмотров: 207
Кличко второй раз подхватил коронавирус
Кличко второй раз подхватил коронавирус Просмотров: 270
Больше всего комментируют
16
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
9
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 1593
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть