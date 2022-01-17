Пришло время показать властям, что это она сегодня изменяет Украине - Порошенко

Пока патриоты защищали Украину от агрессии России, возрождали вооруженные силы, делали реформы, строили международную коалицию в поддержку нашего государства, нынешняя власть клала себе в карманы десятки миллионов долларов, вытаскивая их из карманов украинцев. Пришло время показать, кто настоящие предатели Украины и от кого нужно уронить наше государство.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, выступая перед многотысячным митингом поклонников, приехавших встретить его под аэропортом "Киев".

Порошенко поблагодарил за поддержку политиков из разных партий, народных депутатов, партийцев "Европейской Солидарности", общественных активистов, ветеранов и "Солидарной молодежи".

"Я хочу подчеркнуть – у нас впереди еще много побед. Я приветствую ваши лозунги. Я не являюсь их автором, но это очень круто: "I'll be back". That's true. Может вы и правы. Вы говорили, что стране нужен прах. Все – у вас прах есть. И вместе – к победе", – сказал он.

Петр Порошенко отметил, что из аэропорта едет в Печерский суд: "Где мы дадим им бой и покажем их лживую антигосударственную сущность. Мы покажем, как они изменяют государству. Мы покажем, что в условиях, когда страна нуждается в единстве объединения для того, чтобы сильным выступить в противодействие Путину, дать отпор Путину, как мы это сделали в 2014-2015 годах".

"Вместе с вами мы совершали Революцию Достоинства, вместе с вами, волонтеры и добровольцы, мы строили армию. Вместе с вами, уважаемые дипломаты, мы обеспечили подписание и имплементацию Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. Это вместе с вами, уважаемые дипломаты, мы обеспечили безвоз. Мы с вами обеспечили противостояние информационной, кибернетической, гибридной, энергетической, экономической агрессии России и военной агрессии", – подчеркнул пятый Президент Украины.

Он подчеркнул – украинцы боролись за демократию для того, чтобы никогда больше не произошло так, что оппозицию могут бросить за решетку, а страна будет лишена права свободного выбора представителей и остановит свое движение в Европу. "Мы с вами сделали, чтобы Украина никогда не вернулась и не превратилась в "Новороссию", – добавил он.

"Сегодня они сами превращаются в Януковича и отбрасывают нас назад на десять лет. И мы здесь для того чтобы объединиться и защитить Украину", – подчеркнул лидер оппозиции.

"За три года эти негодяи возбудили более 120 уголовных дел против меня и против вас. Ибо дела возбуждены по Томосу, за приказ о контрнаступлении, за создание Нормандского формата, осуществление и укрепление обороноспособности. Но когда они возбудили дело о государственной измене – это пересечение "красных линий". Это вызов не только мне, но всем нам. И всем пяти годам с 2014 по 2019. Когда мы с вами строили государство, создали национальную идентификацию, приняли закон о языке, сделали декоммунизацию и многое другое, включая армию, язык и веру. Для них это – государственная измена", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Они – предатели украинских военных, которые бросали за решетку украинских киборгов, офицеров, генералов, спецназовцев для того, чтобы получить политические дивиденды. Значительная часть сидит в тюрьмах и сейчас. Они – это те, кто слили и предали украинских разведчиков, передав Путину и Лукашенко данные по операции "Вагнер". Они разрушают международную коалицию в поддержку Украины, занимаясь воровством людей в странах наших союзников.

Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром в понедельник. В аэропорт к нему пришли следователи ДБР. 17 декабря у Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.