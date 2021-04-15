Приняли новую схему растаможивания евроблях

В Раде приняли законопроекты о растаможивании евроблях. Фото: Facebook

Верховная Рада приняла законопроект о новой схеме растаможивания евроблях.

Проект закона предусматривает снижение стоимости растаможки, которое будет стоить не более €1000, сообщает пресс-служба ВРУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Номера на авто будут выдавать по-новому

"В течение 180 дней таможенное оформление транспортных средств, не более одного транспортного средства на одно физическое лицо, которые завезли на территорию Украины в 31.12.2020 года, будет осуществляться по новой формуле, не зависит от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя транспортного средства ", - говорится в сообщении.

В то же время налогообложения не будет применяться к автомобилям, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" или имеют происхождение, или ввозятся из государства-агрессора или оккупированных территорий.

На портале государственных услуг "Дія" появится возможность растаможить автомобиль. Ожидается, что это поможет уменьшить стоимость растаможивания на 30% за 5 лет.