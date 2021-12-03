Президенты Литвы, Польши и Украины требуют усилить давление на Россию

Президенты обещают придерживаться усилий по сдерживанию РФ. Фото: CEPS

Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ужесточить санкции против России.

Заявление по случаю 30-летия независимости Украины подписали Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда, передает "Интерфакс-Украина".

"Президенты призвали международное сообщество ужесточить санкции в отношении Российской Федерации за ее агрессию против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от украинской границы и вывода войск с временно оккупированных ею территорий", - говорится в заявлении.

Лидеры государств также выразили обеспокоенность ухудшением безопасности и стабильности в регионе. Согласились с необходимостью совместных усилий по повышению устойчивости к этим угрозам.

"Президенты подтвердили свою солидарность и поддержку перед созданным и организованным Минском миграционным кризисом на литовско-белорусской и польско-белорусской границе. Страны полны решимости объединить усилия для его преодоления", - идет речь в сообщении.

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Президенты подчеркнули, что гибридная атака представляет прямую угрозу безопасности всей Европы.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность вторжения России, заявил в пятницу министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.