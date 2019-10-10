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четверг, 10 октября 2019 14:16

Президент рассказал, с кем из российских звезд продолжает общаться

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Президент рассказал, с кем из российских звезд продолжает общаться
Президент признался, что перестал общаться со многими друзьями из России после начала агрессии. Фото: static.ukrinform.com

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что после российско-украинского конфликта прекратил общение со многими российскими звездами.

Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

Журналист спросил с кем у него остались теплые отношения.

"Знаете, я потерял почти всех. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Знаете, это так - редко видимся, пару раз два года назад, к сожалению. Но у меня нормальные отношения с Марюс Вайсберг, который снимал наши фильмы", - ответил президент.

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Кроме того, Владимир Зеленский признался, что ему звонили комики из российского "Comedy".

"Кто-то из ребят" Камеди "мне звонил, когда они приезжали в Одессу или куда-то еще, так, звонили мне. Ну так два слова. Слепаков звонил, да. Рева звонил, Рева же наш, донецкий парень, мне кажется, что у него даже наш паспорт", - сказал Зеленский.

Глава государства будет весь день отвечать на вопросы журналистов. На встречу аккредитовались более 300 представителей СМИ.

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Дата
10
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