Президент предоставил ГБР государственную охрану

Президент Владимир Зеленский подписал указ о государственной охране Государственного бюро расследований.
Указ вступает в силу с 29 января, сообщает пресс служба Офиса президента.
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"Постановляю: - определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по ул. Симона Петлюры, 15 в г.. Киеве. Управлению госохраны обеспечить осуществление государственной охраны", - говорится в указе.
Александра Скичко назначили на должность председателя Черкасской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
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