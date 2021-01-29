Президент предоставил ГБР государственную охрану

Управление госохраны Украины должен обеспечить осуществление государственной охраны дома ГБР. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о государственной охране Государственного бюро расследований.

Указ вступает в силу с 29 января, сообщает пресс служба Офиса президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ложь в декларациях необязательно сидеть в тюрьме - эксперт

"Постановляю: - определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по ул. Симона Петлюры, 15 в г.. Киеве. Управлению госохраны обеспечить осуществление государственной охраны", - говорится в указе.

Александра Скичко назначили на должность председателя Черкасской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.