Президент Польши встретится с Зеленским на Генассамблее ООН

Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии. Фото: Reuters

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши встретится с несколькими коллегами. В частности Анджей Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в канцелярии президента Польши.

21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

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Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, а также представителями руководящих органов ООН.

Как известно, президент Владимир Зеленский во время визита в США выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН.