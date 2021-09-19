Президент Польши встретится с Зеленским на Генассамблее ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 963
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 28881
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1584
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2727
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 22149
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1827
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4095
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
18
8
5
7
19
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2331
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1017
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 720
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1620
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 441
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
понедельник, 20 сентября 2021 00:22

Президент Польши встретится с Зеленским на Генассамблее ООН

  Комментировать
Президент Польши встретится с Зеленским на Генассамблее ООН
Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии. Фото: Reuters

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши встретится с несколькими коллегами. В частности Анджей Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в канцелярии президента Польши.

21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию

Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, а также представителями руководящих органов ООН.

Как известно, президент Владимир Зеленский во время визита в США выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Польши встретится с Зеленским на Генассамблее ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 34839
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 28881
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 6525
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5139
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
15
 19 Просмотров: 4338
Политика
Литва и Польша призывали Евросоюз пересмотреть миграционную политику
Литва и Польша призывали Евросоюз пересмотреть миграционную политику Просмотров: 126
"Турборежим" в Раде оказался пиаром - статистика
"Турборежим" в Раде оказался пиаром - статистика Просмотров: 225
Порошенко призвал поддержать на выборах в парламент политзаключенного Кремля Романа Сущенко
Порошенко призвал поддержать на выборах в парламент политзаключенного Кремля Романа Сущенко Просмотров: 234
Россия блокирует освобождение пленных - придумывает новые способы
Россия блокирует освобождение пленных - придумывает новые способы Просмотров: 342
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
19
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
3
Арестович придумал новое название Украине
2
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
1
Атмосферные фронты зальют Украину дождями
Голосов: 8304
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть