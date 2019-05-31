Президент ожидает новое правительство в сентябре

Гройсмана и его команду официально заменят в сентябре. Фото: Капитал

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на формирование нового Кабинета Министров в сентябре.

"Если бы этот парламент, который не работает, и дальше был, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны. Она является угрозой для экономики Украины", - подчеркнул Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

Зеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.

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30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. "За" соответствующий проект постановления проголосовали 97 депутатов. Отставку не поддержали "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Батькивщина", группы "Воля народа" и "Возрождение". "За" в большинстве голосовали "Опоблок", Радикальная партия Олега Ляшко, меньшая половина "Самопомочи". Гройсман передал заявление на отставку в парламент 22 мая.