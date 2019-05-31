Президент ожидает новое правительство в сентябре

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
1 Просмотров: 1017
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1539
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1827
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2592
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1260
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7047
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7641
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
20
4
6
7
9
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 63
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 432
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2592
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 22681
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 171
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 01:00

Президент ожидает новое правительство в сентябре

  Комментировать
Президент ожидает новое правительство в сентябре
Гройсмана и его команду официально заменят в сентябре. Фото: Капитал

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на формирование нового Кабинета Министров в сентябре.

"Если бы этот парламент, который не работает, и дальше был, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны. Она является угрозой для экономики Украины", - подчеркнул Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

Зеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский запустил новую волну кадровой чистки

30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. "За" соответствующий проект постановления проголосовали 97 депутатов.

Отставку не поддержали "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Батькивщина", группы "Воля народа" и "Возрождение". "За" в большинстве голосовали "Опоблок", Радикальная партия Олега Ляшко, меньшая половина "Самопомочи".

Гройсман передал заявление на отставку в парламент 22 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент ожидает новое правительство в сентябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 37206
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 22681
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 17712
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9909
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9527
Политика
Стенограмма АП: Команада Зеленского поймалась на лжи
Стенограмма АП: Команада Зеленского поймалась на лжи Просмотров: 63
Зеленский может переговорить с Путиным по телефону
Зеленский может переговорить с Путиным по телефону Просмотров: 108
У Зеленского изложили свое видение диалога с Москвой
У Зеленского изложили свое видение диалога с Москвой Просмотров: 774
Турчинов рассказал о предложении от Порошенко
Турчинов рассказал о предложении от Порошенко Просмотров: 1251
Радикал Рыбалка не голосовал за большинство социальных законов
Радикал Рыбалка не голосовал за большинство социальных законов Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
5
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 4843
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua