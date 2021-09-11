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суббота, 11 сентября 2021 14:18

Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС

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Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
Кальюлайд считает, что Украину ожидает много работы до членства в ЕС. Фото: Reuters

Впереди у Украины много лет работы для приближения к членству в ЕС, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Для членства в ЕС Украина сначала должна выполнить Копенгагенские критерии, сказала она во время форума YES-Brainstorming, сообщает "Європейська правда".

"Киев в нескольких световых годах от этого. К сожалению, за пять лет я не увидела приближение Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - заявила Кальюлайд.

Она вспомнила о проблемах эстонских инвесторов в Украине.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезной сделке в Украине, но к ним пришел адвокат, не буду говорить кого он представлял, и заявил, что для ускорения сделки им надо поделиться частью своих акций", - рассказала президент.

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"Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - резюмировала она.

Кальюлайд добавила, что всегда была поклонницей членства в ЕС Украины, Грузии и Молдовы.

"Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды произойдет чудо и они услышат этот месседж. Тогда Украина начнет приближаться к ЕС", - добавила Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС. О "20 годах работы" она заявила в интервью в августе. Также Кальюлайд назвала одно из главных условий вступления Украины в НАТО: завершение войны на Донбассе и возврат Крыма.

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