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"Пренебрежение мнением киевлян этой власти не простят" - Странников по поводу закона о столице

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&quot;Пренебрежение мнением киевлян этой власти не простят&quot; - Странников по поводу закона о столице
Депутат Киевского городского совета из фракции "УДАР Виталия Кличко" Андрей Странников: "Офис президента видит в Виталии Кличко политического конкурента"

Закон о столице, который проталкивает власть, – это узурпация власти и наступление на местное самоуправление. "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже сейчас ясно, что следующие выборы они с позором проиграют.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета из фракции "УДАР Виталия Кличко", первый заместитель главы комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрей Странников в интервью "Украинским новостям".

"Об этом законопроекте можно сказать одно: это узурпация власти и наступление на местное самоуправление. "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже сейчас ясно, что следующие выборы они с позором проиграют. Но они очень хотят прибрать Киев к своим рукам. Именно поэтому "Слуги" будут голосовать за то, чтобы Киевом руководил не избранный киевлянами мэр, а назначенный с Банковой глава КГГА. Хотя все соцопросы показывают, что киевляне не поддерживают разделения должностей. Я уверен: такого пренебрежения ко мнению людей киевляне этой власти никогда не простят", - заявил Странников.

Он отметил, что в случае принятия этого законопроекта в Украине появится опасный прецедент узаконивания центральной властью политического давления на местные власти. Банковой нужно, чтобы руководители городов и городков были послушными и более внимательными к ее пожеланиям, считает Странников.

"В законопроекте есть ряд несоответствий Конституции, Европейской хартии местного самоуправления, закону "О местном самоуправлении" и другим важным документам. Но чуть ли не важнее всего, что в случае принятия этого законопроекта у нас появится опасный прецедент узаконивания центральной властью политического давления на местную власть. И это станет сигналом для всех мэров, сельских и поселковых голов: "Будете противиться центральной власти – получите специальный закон, которым ваши полномочия помножат на ноль и передадут их сговорчивому руководителю из центра", – предупредил Андрей Странников.

По его словам, в Киеве, кроме наступления на самоуправление, присутствует также политический подтекст. Офис президента видит в Киевском городском голове Виталии Кличко политического конкурента, поэтому пытается снизить рейтинг доверия и лишить его полномочий.

"Не может быть нормальным законопроект, написанный в логике политического противостояния. Я считаю, что единственным приемлемым путем должно быть отклонение парламентом этого проекта как неконституционного и разработка нового, соответствующего Конституции, законодательству Украины и международным стандартам", - подчеркнул Странников.

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