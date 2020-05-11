Премьер-министр анонсировал ослабление карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4599
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 666
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3348
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2538
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1944
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1674
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Видео
Все видео
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Венедиктова начала записывать видеоотчеты и вспомнила о Стерненко
Венедиктова начала записывать видеоотчеты и вспомнила о Стерненко
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 666
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3348
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1809
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3834
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
10 мая 2020
Просмотров: 306
Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
понедельник, 11 мая 2020 04:15

Премьер-министр анонсировал ослабление карантина

  Комментировать
Премьер-министр анонсировал ослабление карантина
Шмыгаль рассказал об ослаблении карантина. Фото: РБК

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее.

Уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина, он сообщил на своей странице в Facebook.

Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут принимать автономные решения для недопущения распространения Covid-19.

"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныця" проанонсировала запуск в мае пригородных электричек

Напомним, Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантина на территории региона с 11 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьер-министр анонсировал ослабление карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 23337
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 13896
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 9 Просмотров: 11286
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 7587
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
 Просмотров: 6192
Политика
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали 4 Просмотров: 558
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 Просмотров: 2295
Сколько заработал премьер Шмыгаль
Сколько заработал премьер Шмыгаль Просмотров: 837
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
 Просмотров: 126
Нардепу- "слуге" ко Дню матери родители сделали щедрый подарок
Нардепу- "слуге" ко Дню матери родители сделали щедрый подарок Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
5
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
4
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
Голосов: 16345
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua