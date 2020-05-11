Премьер-министр анонсировал ослабление карантина

Шмыгаль рассказал об ослаблении карантина. Фото: РБК

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее.

Уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина, он сообщил на своей странице в Facebook.

Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут принимать автономные решения для недопущения распространения Covid-19.

"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныця" проанонсировала запуск в мае пригородных электричек

Напомним, Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантина на территории региона с 11 мая.