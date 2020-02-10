Премьер объяснил, кто и как влияет на назначения в правительстве

Премьер-министр Алексей Гончарук советуется с командой во время принятия кадровых решений в правительстве. Фото - Информатор

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при принятии кадровых решений в правительстве советуется с главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком, поскольку уважает их мнение.

Но подчеркнул, что именно он несет ответственность за все назначения.

"Уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют", - объяснил Гончарук 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

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Добавил, что пытается посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде и прилагает усилия, чтобы "всем работалось максимально комфортно". Но окончательное решение он принимает сам.

Кроме того, премьер отметил, что информация о том, что якобы собеседования на должности членов правительства проходят в Офисе президента, не соответствует действительности. По его словам, это происходит только в Кабинете министров.

"Они проходят в правительстве. А только когда мне нужен совет президента и когда я уже хочу представить кандидатов, которых я бы предлагал поддержать парламент, я иду и советуюсь с президентом как с лидером нашей политической команды", - объяснил премьер.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.