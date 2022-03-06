Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

5 марта премьер говорил с Путиным о кризисе РФ. Фото: tsn

Президент Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

По словам представителя Беннета, это был третий разговор премьера и Зеленского за последние два дня, сообщает Reuters.

В субботу Беннет посетил столицу России Москву, чтобы обсудить российский кризис с президентом РФ Владимиром Путиным. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.

По словам представителя премьер-министра Израиля, Беннетт координирует свои усилия в кризисной ситуации с США, Францией и Германией. После встречи с Путиным Беннет направился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Кроме того, сейчас с Путиным общается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Начался определенный переговорный процесс вокруг Украины. Вчера в Москву летал премьер Израиля. И это при этом что Путин не хотел видеть Израиль переговорщиком в войне, как это предложил сделать Зеленский", - сказано в сообщении.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.