Премьер Британии напомнил Путину, что Украина - суверенное государство

Джонсон поговорил с Путиным об Украине. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность соблюдения суверенитета Украины.

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Британии с Россией не те, что нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние проблемы, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году", - говорится в заявлении офиса британского премьера

Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупные мировые экономики, Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу с целью решения общих проблем, таких как изменение климата, и соблюдение международных соглашений, таких как ядерный договор с Ираном, сказал Джонсон

"Лидеры также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, включая уважение к правам человека", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретится с президентом Турции и премьером Британии

Джонсон заявил, что Москва должна передать всех подозреваемых россиян по делу Скрипач власти Великобритании для осуществления правосудия. Лондон установил личность еще одного подозреваемого, который проходит по делу отравлений в Солсбери.