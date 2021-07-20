Представили председателя Нацбанка

Кирилл Шевченко (в центре) с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем в Нацбанке, июль 2020 года.

"Председатель НБУ должен быть независимым. Кроме этого, у него должно быть еще как минимум три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность", - сказал президент Владимир Зеленский на представлении председателя Национального банка Кирилла Шевченко год назад, 20 июля.

За четыре дня до этого Верховная Рада назначила его на должность.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

"Национальный банк в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. Среди них следует усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48 процентов", - сказал Шевченко.

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3 июля парламент уволил Якова Смолия. Тот более трех лет возглавлял НБУ.

Кирилл Шевченко родился в российском городе Тула. Детство прошло в городе Кадиевка Луганской области, сейчас оккупирован российскими войсками. Окончил Харьковский государственный экономический университет. В банковской сфере с 1994-го. Работал в банках "Аваль", "Финансы и кредит", пять лет был председателем Укргазбанка. При президентстве Виктора Ющенко возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

Когда назначили Шевченко доллар стоил 27,11 грн. Сегодня стоит 27,21 грн.

"С одной стороны трудно обвинить Национальный банк в том, что была изменена монетарная политика. В то же время кадровые скандалы, конфликт между Рожковой и Шевченко негативно влияют на имидж НБУ", - говорит в комментарии Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Это вызывает вопросы у наших международных партнеров, волнует инвесторов.

Доверие - это ключевое. Когда произошла замена Смолия на Шевченко - это значительно ее подорвало, существенно повлияло на наши переговоры с МВФ. Тогда Смолый ушел, заявив о политическом давлении. С тех пор так и не получили ни одного транша.

Методы управления Шевченко немножко отличаются от предшественников. Люди, которые приходят в Нацбанк, больше напоминают крепких хозяйственников", - говорит Сергей Фурса.

Гривна остается стабильной, говорит экономист.

"Ситуация благоприятная, и фигура председателя Нацбанка не влияет на то, что происходит с гривной", - говорит инвестиционный банкир.