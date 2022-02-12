"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время

 
Ексклюзивы
1/5
Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий
Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий
Просмотров: 18
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 4329
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 2583
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3 Просмотров: 972
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 621
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 5148
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 2556
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1368
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 2781
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 252
Фото
Все фото
3
17
19
13
20
Украинские военные &quot;ликвидировали&quot; вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
За &quot;красавицу&quot; Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Видео
Все видео
Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго
В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго
"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду
"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
В Верховной Раде появился робот-спикер: видео
В Верховной Раде появился робот-спикер: видео
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1638
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2844
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1296
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 207
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 15:51

"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время

1 Комментировать
&quot;Предоставьте доказательства&quot;: Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
Президент дал брифинг по военным учениям на Херсонщине. Фото: @zelenskiy_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения западных СМИ о возможном вторжении России в Украину в ближайшее время.

Зеленский призвал украинцев не паниковать, заявил он во время встречи со СМИ после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

Президент считает, что украинцы должны рассчитывать только на себя, своих граждан и военных. Должны быть готовы к любым шагам с любой стороны и границ.

"В информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации. Даже уже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что они есть", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦРУ заявило, что Россия нападет на Украину 16 февраля, Белый дом опровергает

Также Зеленский попросил предоставить стопроцентную информацию о возможном нападении России.

"Мы принимаем во внимание всю эту информацию, мы благодарны за эту информацию, но мы должны четко анализировать любую информацию, оценивать риски... Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", - добавил президент.

Президент добавил, что правда заключается в том, что сейчас есть много разной информации о возможном российском вторжении, которая пока только провоцирует панику и не помогает, а "паника у нас в стране - лучший друг нашего врага".

Зеленский подчеркнул, что единственный путь к разрешению конфликта – исключительно дипломатический.

В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД. За началом учений приехал наблюдать президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 26921
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 25623
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 16326
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 11943
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 7146
Политика
Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали
Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали Просмотров: 45
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
17
 Просмотров: 639
Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины
Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины Просмотров: 171
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 4392
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 4086
Больше всего комментируют
22
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
3
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 1397
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть