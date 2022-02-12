"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время

Президент дал брифинг по военным учениям на Херсонщине. Фото: @zelenskiy_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения западных СМИ о возможном вторжении России в Украину в ближайшее время.

Зеленский призвал украинцев не паниковать, заявил он во время встречи со СМИ после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

Президент считает, что украинцы должны рассчитывать только на себя, своих граждан и военных. Должны быть готовы к любым шагам с любой стороны и границ.

"В информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации. Даже уже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что они есть", - сказал он.

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Также Зеленский попросил предоставить стопроцентную информацию о возможном нападении России.

"Мы принимаем во внимание всю эту информацию, мы благодарны за эту информацию, но мы должны четко анализировать любую информацию, оценивать риски... Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", - добавил президент.

Президент добавил, что правда заключается в том, что сейчас есть много разной информации о возможном российском вторжении, которая пока только провоцирует панику и не помогает, а "паника у нас в стране - лучший друг нашего врага".

Зеленский подчеркнул, что единственный путь к разрешению конфликта – исключительно дипломатический.

В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД. За началом учений приехал наблюдать президент Владимир Зеленский.