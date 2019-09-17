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вторник, 17 сентября 2019 10:40

Правительство хочет компромисса с Коломойским по Приватбанку - Гончарук

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Правительство хочет компромисса с Коломойским по Приватбанку - Гончарук
"Я очень положительно отношусь к риторике, направленной на поиск компромисса", - заявил Гончарук. ФОТО: УНИАН

Кабмин хочет достичь "компромисса" с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским касательно национализации банка.

Об этом в интервью Financial Times рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я абсолютно убежден, что нам нужно сосредоточиться на росте сейчас и искать общие решения вместо того, чтобы тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно отношусь к риторике, направленной на поиск компромисса", - заявил Гончарук.

Он указал, что возвращение банка предыдущим владельцам может негативно сказаться на работе Украины с Международным валютным фондом. И найти копромиссное решение касательно ПриватБанка "должны совместно с МВФ".

Financial Times указывает, что такое заявление премьера усиливает обеспокоенность связей президента Зеленского с Коломойским.

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В конце августа украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Коломойский утверждает, что эти институты выступают против него и его бизнеса.

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела о взыскании с экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 млрд грн по договорам поручительства. Речь идет о 4 договорах поручительства, которые предоставил олигарх по кредитам рефинансирования. Их Нацбанк выдал Приватбанку перед его национализацией.

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