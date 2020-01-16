Появилась вторая часть записей с совещания Гончарука

В сети появилась вторая часть "прослушки" с совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. Фото - gamebet.politeka.net

В сети появилась вторая часть прослушки с совещания у премьер-министра Алексея Гончарука.

На аудиозаписи в обсуждении якобы участвуют министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, министр развития экономики и торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

На записи мужчина с голосом, похожим на Гончарука, объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Говорит о том, как лучше объяснять ситуацию в экономике. Отмечает, что ответов сейчас нет, что в адрес власти будут звучать обвинения от старой гвардии, что реформаторы якобы "ухандохали экономику".

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"Будут говорить, что ухандохали экономику. При хозяйственник было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая", - говорит мужской голос, похожий на Гончарука.

Добавляет, что в последнем квартале ожидается спад роста экономики до 2%.

Чиновники в ходе разговора пытаются придумать, как убедить граждан, что с экономикой не все так плохо.

15 января, на YouTube-канале "Как обмануть президента" выложили якобы аудиозапись разговора Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и первым заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Они как бы говорили о курсе доллара, а также других экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов. Далее этот же голос говорит, что и он сам является "профаном в экономике". Подлинность этих записей не подтверждена.