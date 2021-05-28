Посол Украины в Беларуси продолжает работу, отзывать не собираемся - МИД

В МИД объяснили, будут ли отзывать посла из Беларуси. Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, отзовет Украины своего посла из Минска на фоне принудительной посадки самолета Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Сейчас посол в Беларуси Игорь Кизим пока продолжит свою работу. Украинский посол не занимается политическим диалогом с Беларусью, Кулеба заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно, но у нас сейчас много гуманитарных вопросов. Он занимается гуманитарными вопросами. Сейчас проблемы трансплантологии с нашими пациентами. Мы занимаемся этим вопросом", - подытожил министр.

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Безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства, заявил министр.