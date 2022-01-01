Посол рассказала, какое оружие ждать от США в 2022 году

В первом полугодии Вашингтон передаст Украине катер "Айленд" Фото: facebook.com/oksana.markarova

Украина в этом году получит от США военные катера, в частности, типа "Айленд" и Mark VI.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Макарова в программе "Субботнее интервью".

По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Украине катер "Айленд", пока еще находящийся в США.

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"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.

Также Оксана Макарова рассказала, что в 2022 году Украина сможет получить патрульные катера Mark VI. Количество еще оговаривается.

"Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что еще раз задача – построить полноценную состоятельность. Задача – чтобы все наши катера разного типа, базы, а вы знаете, что Украина строит корвет, чтобы все это объединилось в одну способность, чтобы мы понимали, что когда мы полностью все эти вопросы, вместе с тренингами для наших моряков, запускаем, то у нас этот участок полностью защищен", – сказала Маркарова.

В 2022 году Украина кроме запланированных $300 млн должна получить от США и другую помощь.