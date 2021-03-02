Последний удар. У каналов Медведчука отнимут лицензии

Каналы Медведчука окончательно запретят. Фото: Фокус

Решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подано обращение в суд по вопросу аннулирования лицензий каналов 112 Украина, ZIK и Newsone за недопуск регулятора на проверку.

"Телевизионные лицензии остаются в силе до тех пор, пока не будут отменены судом. Это как, например, у вас есть водительское удостоверение, а машины нет. Удостоверение до сих пор в кармане — оно действительно. Так и случилось, в конце концов, по лицензии ZIK и 112. Мы это сделали не на основании решения СНБО, а на основании собственных санкций", - пояснила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в интервью НВ.

По отношению каналов ZIK, 112 и NewsOne в суд поданы иски на предмет аннулирования их лицензий.

"По NewsOne, то уже год как в суде находится обращение о лишении лицензии", - добавила Герасимьюк.

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK. Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.