Последний год работы Укроборонпрома был далек от прозрачности - Огрызко

 
Ексклюзивы
1/5
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 495
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 495
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 297
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 450
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 360
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1224
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 180
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
3
3
3
4
&quot;Слуге&quot; пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
"Слуге" пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
&quot;Слуги&quot; обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
"Слуги" обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
Тимошенко в Раде удивила новой прической
Тимошенко в Раде удивила новой прической
Видео
Все видео
Зеленский уволил СБУшника, роскошные владения которого описали журналисты
Зеленский уволил СБУшника, роскошные владения которого описали журналисты
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Мэр Кривого Рога Вилкул снял кандидатуру со 2-го тура выборов
Мэр Кривого Рога Вилкул снял кандидатуру со 2-го тура выборов
Зеленский запустил международный флешмоб
Зеленский запустил международный флешмоб
Интервью
1/5
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 1908
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 405
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 711
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 351
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Просмотров: 1251
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
19 ноября 2020
Просмотров: 333
Наш росіянин
Кращого сусіда, ніж покійний дід Поляков, у мене не буде. Етнічний росіянин з-під Липецька, він був патріо­том України. — Почалося все ...
четверг, 19 ноября 2020 19:18

Последний год работы Укроборонпрома был далек от прозрачности - Огрызко

1 Комментировать
Последний год работы Укроборонпрома был далек от прозрачности - Огрызко
Предприятие может быть успешным, когда оно прозрачное, и его можно контролировать - Огрызко. Фото: comments.ua

"Я есть и буду сторонником транспарентности, прозрачности, профессионализма - тогда любой наблюдательный совет будет работать эффективно. Если же это формализм - мы получим те проблемы, которые были и раньше. Но последний год был далек от всех этих процессов", - заявил экс-глава МИД и бывший член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (натворил) Владимир Огрызко, комментируя попытки ГК "Укроборонпром" создать наблюдательный совет ГП "Антонов".

Огрызко отметил, что является сторонником проведения независимого аудита ГК "Укроборонпром", поскольку концерн не является прозрачной структурой, обусловливает возможность коррупционных злоупотреблений.

"Я некоторое время был членом независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны. Это было год назад. Мы продвигали идею проведения независимого аудита в "Укроборонпроме", который бы показал, что там можно было бы сделать. В период, пока мы занимались УОПом - однозначно выводы по поводу них: Для всех было очевидно, что "Укроборонпром" не является прозрачной структурой. Всем было понятно, что через эту непрозрачность являются возможные злоупотребления. Цель натворил заключалась в том, чтобы разработать предложения "Укроборонпрома", чтобы они могли перейти на новые стандарты. Одним из таких элементов был аудит. При этом это сложная история, потому что у правительства не было денег, американцы направления отказались давать деньги, поэтому возникла задержка с этим вопросом.

По поводу корпоративного управления - предприятие может быть успешным, когда оно прозрачное, и его можно контролировать. Старые наблюдательные советы состояли из представителей "Укроборонпрома" или приписанных к ним людей, которые занимались не всегда веселыми делами. Поэтому такой состав не имел никакого смысла", - отметил Огрызко.

Между вновь Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавляет вице-премьер Олег Уруский, и ГК "Укроборонпром" разгорелся конфликт по передаче министерству ряда авиапредприятий. Как стало известно на прошлой неделе, Кабмин принял решение о передаче Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности с промышленного концерна "Укроборонпром" следующие заводы и конструкторские бюро "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро" Прогресс "им. Ивченко "," Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" "и" Харьковское агрегатное конструкторское бюро ". Перед тем члены ассоциации "Укравиапром" вместе с представителями Объединения организаций работодателей авиационной промышленности и профсоюза авиастроителей призвали подчинить государственное предприятие "Антонов" и другие предприятия отрасли авиастроения Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, забрав их в "Укроборонпрома". Также на прошлой неделе стало известно, что ГК "Укроборонпром" пытается срочно изменить форму управления и создать наблюдательный совет ГП "Антонов" и не допустить его передачи Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последний год работы Укроборонпрома был далек от прозрачности - Огрызко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Самое читаемое
Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни
Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни
20
 Просмотров: 33292
Ударит мороз до -14°С: синоптики дали прогноз до конца недели
Ударит мороз до -14°С: синоптики дали прогноз до конца недели Просмотров: 24093
Аппетитная модель получила лайк от Instagram Папы Римского
Аппетитная модель получила лайк от Instagram Папы Римского
12
 Просмотров: 21267
Нестандартная модель с витилиго соблазнительно позировала в микробикини
Нестандартная модель с витилиго соблазнительно позировала в микробикини
7
 Просмотров: 11709
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8308
Политика
На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс
На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс Просмотров: 261
22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра: список
22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра: список Просмотров: 63
В ГБР прокомментировали вызов лидеров Майдана
В ГБР прокомментировали вызов лидеров Майдана Просмотров: 144
Беглого депутата от бывшей "Партии регионов" поймали с контрабандой
Беглого депутата от бывшей "Партии регионов" поймали с контрабандой Просмотров: 252
Рассказали какие штрафы ожидают городских глав за невыполнение условий карантина
Рассказали какие штрафы ожидают городских глав за невыполнение условий карантина Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Зеленскому стали больше доверять - опрос
5
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
4
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
3
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
2
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
Голосов: 18359
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть