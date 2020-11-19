Последний год работы Укроборонпрома был далек от прозрачности - Огрызко

Предприятие может быть успешным, когда оно прозрачное, и его можно контролировать - Огрызко. Фото: comments.ua

"Я есть и буду сторонником транспарентности, прозрачности, профессионализма - тогда любой наблюдательный совет будет работать эффективно. Если же это формализм - мы получим те проблемы, которые были и раньше. Но последний год был далек от всех этих процессов", - заявил экс-глава МИД и бывший член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (натворил) Владимир Огрызко, комментируя попытки ГК "Укроборонпром" создать наблюдательный совет ГП "Антонов".

Огрызко отметил, что является сторонником проведения независимого аудита ГК "Укроборонпром", поскольку концерн не является прозрачной структурой, обусловливает возможность коррупционных злоупотреблений.

"Я некоторое время был членом независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны. Это было год назад. Мы продвигали идею проведения независимого аудита в "Укроборонпроме", который бы показал, что там можно было бы сделать. В период, пока мы занимались УОПом - однозначно выводы по поводу них: Для всех было очевидно, что "Укроборонпром" не является прозрачной структурой. Всем было понятно, что через эту непрозрачность являются возможные злоупотребления. Цель натворил заключалась в том, чтобы разработать предложения "Укроборонпрома", чтобы они могли перейти на новые стандарты. Одним из таких элементов был аудит. При этом это сложная история, потому что у правительства не было денег, американцы направления отказались давать деньги, поэтому возникла задержка с этим вопросом.

По поводу корпоративного управления - предприятие может быть успешным, когда оно прозрачное, и его можно контролировать. Старые наблюдательные советы состояли из представителей "Укроборонпрома" или приписанных к ним людей, которые занимались не всегда веселыми делами. Поэтому такой состав не имел никакого смысла", - отметил Огрызко.

Между вновь Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавляет вице-премьер Олег Уруский, и ГК "Укроборонпром" разгорелся конфликт по передаче министерству ряда авиапредприятий. Как стало известно на прошлой неделе, Кабмин принял решение о передаче Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности с промышленного концерна "Укроборонпром" следующие заводы и конструкторские бюро "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро" Прогресс "им. Ивченко "," Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" "и" Харьковское агрегатное конструкторское бюро ". Перед тем члены ассоциации "Укравиапром" вместе с представителями Объединения организаций работодателей авиационной промышленности и профсоюза авиастроителей призвали подчинить государственное предприятие "Антонов" и другие предприятия отрасли авиастроения Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, забрав их в "Укроборонпрома". Также на прошлой неделе стало известно, что ГК "Укроборонпром" пытается срочно изменить форму управления и создать наблюдательный совет ГП "Антонов" и не допустить его передачи Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.