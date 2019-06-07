После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"

Фамилии фигурантов дел Луценко не назвал. Фото: izvestia.kiev.ua

После заявлений о запрете стрелять в ответ и восстановлении торговли с ОРДЛО Генпроккуратура возбудила уголовные производства.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в своем видеообращении, опубликованном на YouTube.

"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма... Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, собирают якобы налоги, а мы с ними будем торговать...

Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других военных формирований в период антитеррористической операции.

И еще одно дело - по факту государственной измены...

Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам: кто попытается играть с украинским законом - получит достойный ответ", - заявил Луценко.

При этом фамилии фигурантов дел Луценко не назвал.

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Экс-президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложения президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.