После тоста на украинском Макрона пригласили в Киев на бокал вина

Украина пригласила президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на бокал вина.
Приглашение разместили в официальном аккаунте страны в Twitter.
"Будьмо, господин президент Макрон. Следующий бокал вина - в Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.
О визите Макрона в Украину в этом году уже неоднократно сообщалось, но сроки до сих пор неизвестны.
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Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал под тост на украинском языке во время празднования в Париже по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного локдауна.
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