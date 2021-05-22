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суббота, 22 мая 2021 17:05

После тоста на украинском Макрона пригласили в Киев на бокал вина

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После тоста на украинском Макрона пригласили в Киев на бокал вина
Посольство Украины во Франции опубликовало видео с Макроном в Facebook. Фото: Reuters

Украина пригласила президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на бокал вина.

Приглашение разместили в официальном аккаунте страны в Twitter.

"Будьмо, господин президент Макрон. Следующий бокал вина - в Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.

О визите Макрона в Украину в этом году уже неоднократно сообщалось, но сроки до сих пор неизвестны.

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Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал под тост на украинском языке во время празднования в Париже по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного локдауна.

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