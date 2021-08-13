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Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
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суббота, 14 августа 2021 09:30

Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
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Бобровская в начале недели посетила фестиваль "Бандерштат", где и сама выступала с речью
Фото: Соломия Бобровская
Мария Мезенцева в Скадовске посещала молодежный лагерь "Зе! Кемп"
Порошенко побывал в пластунском лагере на Закарпатье
На "Бандерштате" побывал и мэр Львова Андрей Садовой
Арсен Аваков на этой неделе снова поделился фото из Италии

Экс-президент Петр Порошенко праздновал день молодежи у костра на Закарпатье. Бывший глава МВД Арсен Аваков продолжает трехнедельный отпуск в Италии. Голова фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "зажигал" в молодежном лагере.

Кто из политиков поехал на море, делился завтраками и похвастался новой прической – в материале Gazeta.ua.

Пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко праздновал день молодежи на Закарпатье. У костра был вместе с молодыми депутатами и своими коллегами по парламенту Викторией Сюмар и Ириной Геращенко. А в четверг Порошенко побывал в пластунском лагере на Закарпатье.

С пластунами на этой неделе общался и нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин. Но делал это на Киевщине в лагере Обуховская сечь. В кругу украинских скаутов сидел с гитарой.

Ирина Геращенко на этой неделе похвасталась фото в поле с велосипедом. Позировала рядом с транспортом в белой одежде. Также похвасталась новой прической в солнечных очках. И показала свой завтрак – яйцо пашот на запеченном на гриле авокадо. А еще опубликовала блюдо Закарпатья – киш с рыбой, шпинатом и брынзой.

На природе отдыхал и екс-нардеп Олег Ляшко. Рыбачил посреди озера на лодке – политику удалось поймать целое ведро рыбы. Наибольшего выловил сома, который перевернул бутылку пива.

"Слуга народа" Марина Бардина отдыхала в курортном городе Геническе на Херсонщине. Плавала на сапборде, гуляла на пляже. Поделилась тем, что ела на каникулах – шоколадный десерт со сливками. Сфотографировала местный рынок – с вяленой рыбой, персиками, виноградом, огурцами.

Как завтракает показала и депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина. Приготовила панкейк с "Нутеллой" и голубикой. А также рассказала, что не представляет своего утра без йогурта и капучино. Обычно добавляет еще и сезонные фрукты или гранолу.

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Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева в Скадовске посещала молодежный лагерь "Зе! Кемп". Выступала на сцене, танцевала с коллегами на вечеринке "слуг". Поделилась фото с едой: давали кашу, овощи, сосиски, яблоки, бутерброды с сыром. На этой неделе депутат также пробовала суп с полтавскими галушками и готовила запеканку с тибетским молочным грибом.

На вечеринке "слуг" в лагере зажигал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Участников кемпа развлекал в роли ди-джея. Приехали на "Зе! Кемп" и председатель партии Александр Корниенко, нардепы Святослав Юраш, Роман Грищук, Александр Санченко.

Их коллега Жан Беленюк праздновал золото на Олимпийских играх в Токио. Ему подарили торт в цветах украинского флага и с фигуркой самого спортсмена. И похвастался обложкой журнала "ЗооДруг", где в форме вместе со своим псом Каспером.

Народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская, которая стала резервистом Сил специальных операций ВСУ, в Очакове участвовала в военных учениях. Прыгала с парашютом, ныряла. А в начале недели посетила фестиваль "Бандерштат", где и сама выступала с речью.

На "Бандерштате" побывал и мэр Львова Андрей Садовой. Сфотографировался в кругу посетителей, перед которыми выступал.

Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский на этой неделе побывал в Чикаго, в США. С друзьями фотографировались у причала с небольшими яхтами. А также пошел гулять в лес, где именно не написал.

Эксминистр Арсен Аваков на этой неделе снова поделился фото из Италии. Туда поехал сразу после увольнения Верховной Радой, три недели назад. На этот раз опубликовал фото с пляжа Лугомаре. Как долго пробудет в отпуске, Аваков не пишет.

Фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат партии "Слуга народа" - всего 53 народных депутатов. Такую статистику собрал Комитет избирателей Украины. Среди основных причин скандалов: пророссийские заявления депутатов "слуги", неэтичное поведение, в том числе и во время планерных заседаний ВР, а также обвинения в коррупции.

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