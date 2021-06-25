Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"

Фото: Петр Порошенко



Президент Владимир Зеленский вынес с фестиваля "Книжный арсенал" в Киеве издания об украинской пище, казацкой вышивке и о деле поэта Василия Стуса. Председатель партии "Голос" Кира Рудик заинтересовалась экономикой и книгами воинов АТО. А "слуга народа" Роман Грищук с женой купили детские книжки.

Кто из украинских политиков уже посетил "Арсенал" и что оттуда забирают домой – в материале Gazeta.ua.

Министр культуры Александр Ткаченко в среду открывал "Книжный арсенал". С фестиваля принес несколько книг – похвастался покупками в Инстаграм. В частности, приобрел подростковую книгу "Сутки в океане. Как переплыть Атлантику каяком?".

Председатель партии "Голос" Кира Рудик поделилась целой кипой книг, которые привезла из "Арсенала". В частности,"Шестидесятники" о Василии Симоненко, "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте", "Американский мечтатель. Моя жизнь в фэшн-индустрии", "Потерянное лето: Дойчланд курит на балконе", "Нарисованные люди" – художественная хроника Майдана , "Юпак" АТО-вца Сергея Сайгона, "Эффективная экономика для тяжелых времен".

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Популярной среди украинских политиков оказалась "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте". Похвастался такой покупкой и президент Владимир Зеленский. Купил также книги "Полеты во сне и наяву", "Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков", "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", "Украина. Еда и история", "Куда и откуда" от Издательства "Старого Лева".

Народный депутат, пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной также посетили "Книжный арсенал". Не пропускают фестиваль 10 лет, пишет Порошенко. В этом году среди прочего, приобрел книгу "12 унций любви". И позировал с комиксом "Среди овец".

Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук со своей женой, актрисой Анной Гресь также не оставили выставку без приобретенных книг. На фото показали десколько детских изданий, в частности, серию "Очень-очень страшная книга". Нардеп держал в руках пять книг, среди которых – "Страну стартапов", "В поисках варваров".

Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.