Порошенко рассказал о деталях допроса в ГБР

Порошенко заявил, что в случае "предвзятого отношения" ГБР, что не возбуждает дело против екс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова, он будет искать "правду по защите страны" в суде. ФОТО: 24 канал

5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время допроса в ГБР дал все необходимые объяснения относительно прозрачности купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

"Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует. И сегодня мы предоставляли объяснения, и в письменной форме, и устно по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи, абсолютно прозрачной, которая осуществлялась без моего участия, завода "Кузня на Рыбальском"", - сказал он журналистам.

Порошенко заявил, что в случае "предвзятого отношения" ГБР, которое не возбуждает дело против екс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, он будет искать "правду по защите страны" в суде.

Председатель бюро Роман Труба в своем Telegram-канале поприветствовал шаг Порошенко, который все же пришел на допрос после сообщения адвокатов о неявке.

"Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - отметил Труба.

Перед визитом Порошенко председатель ГБР Роман Труба сообщил, что бюро получило заявление от его адвоката. В заявлении сообщили, что 5-й президент не сможет прийти на допрос и попросили его перенести. Впрочем впоследствии Порошенко пришел в Государственный бюро расследований.

24 июля Порошенко сам пришел к ГБР с просьбой провести допрос. Ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос. В мае бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. Он говорил, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузницы на Рыбацком". 11 июля в ГБР сообщили, что детективы на 17 июля вызывают на допрос пятого президента Украины. 12 июля пресс-служба "евросолидарности" сообщила, что Порошенко по состоянию на этот день не получал повесток от любых следственных органов. В тот же день пресс-служба партии сообщила, что ее лидер Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург, Франция, где тогда Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза. Согласно информации, он получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. 16 июля адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что лично направил в Государственный бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, сообщил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.