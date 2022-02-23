Порошенко призвал ввести жесткие санкции против Путина - Financial Times

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Действия России "толкают мир на грань новой мировой войны"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал западных союзников ввести жесткие санкции против Путина и его окружения из-за агрессии против Украины.

Об этом он заявил журналистам британского издания "Financial Times".

"Помимо сосредоточения внимания на своей обороне, Киев призвал ввести западные санкции как сдерживающий фактор для будущей российской агрессии", - говорится в публикации FT.

"Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, заявил Financial Times, что действия России "толкают мир на грань новой мировой войны". Поэтому он призвал Запад "немедленно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения". По его словам, это касается Совбеза России, его олигархов и членов обеих палат парламента", – пишет издание.

"США, Великобритания и ЕС вчера ввели новые санкции против России в ответ на ее движение на Донбасс, включая приостановку процесса утверждения газопровода "Северный поток-2" для доставки российского газа в Европу", – говорится в публикации.

Ранее Порошенко призвал заняться "большим строительством" армии.