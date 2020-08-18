Порошенко призвал власть Зеленского поддержать белорусский народ и заявить о четкой позиции

В Беларуси неделю проходят протесты против режима Лукашенко. Фото: Reuters

После 9 августа Беларусь находится в новой политической реальности. Ответственность Украины как государства, как настоящего друга и, наконец, как законодателя демократических правил в регионе – твердо заявить свою позицию. Об этом говорится в заявлении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Он подчеркнул, что украинские власти должны предоставить четкие ответы на все вопросы, которые беспокоят общество:

Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси такими, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими?

Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?

В-третьих, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа по проведению новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?

В-четвертых, что планирует делать Украина для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС уже в эту среду? Или так и не увидим активной дипломатии президента Украины в сотрудничестве с лидерами ЕС и его государствами-членами для координации наших подходов?

В-пятых, поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если да, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне?

В-шестых, не пора ли было бы созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включая укрепление наших северных рубежей, в условиях усиления российского военного присутствия в Беларуси?

В-седьмых, не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?

В-восьмых, в условиях антиукраинской истерии со стороны белорусского режима и предательской позиции по вопросу передачи "вагнеровцев", анализируют ли власти плюсы и минусы замены Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы? Если анализируют, то хотел бы напомнить: в свое время я лично лоббировал Минск как место для переговоров с Москвой относительно мира на Донбассе, стремясь способствовать прекращению международной изоляции Беларуси, ее европеизации и демократизации.

И еще одно – не менее важное. Как украинские власти планируют противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее российской провинцией?

"Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны. Так же убежден, что в наших межгосударственных отношениях обязательно будет и завтра, и послезавтра. Однако с какой именно Беларусью мы хотим это "завтра и послезавтра"?", – подчеркнул Порошенко.