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суббота, 08 февраля 2020 14:17

Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
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Фото: Facebook

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил с днем ​​рождения корреспондента национального информационного агентства Укринформ и бывшего политзаключенного Романа Сущенко.

Об этом он написал в Facebook.

"Настоящее счастье, что пятьдесят первый день рождения Роман Сущенко встречает дома. Радуюсь, что это произошло в том числе и благодаря усилиям нашей команды. Желаю вам, Роман, крепкого здоровья и счастливой жизни. Спасибо, что в вашем сердце была и есть Украина", - написал Порошенко.

Он отметил, что Сущенко и его жена Анжела для всех украинцев и для него лично стали примером настоящего мужества. "Его сильный дух не сломался в кремлевских застенках.

Письма, которые Роман писал мне из плена, вдохновляли на борьбу за Украину и за каждого ее гражданина", - добавил политик.

Сегодня Роману Сущенко исполняется 51 год. Он находился в российском плену три года.

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