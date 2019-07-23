Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР

Порошенко допросят. Фото: РБК

Государственное бюро расследований (ГБР) вновь вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сообщили в ГБР.

17 июля Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Экс-президент был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о продаже завода Кузница на Рыбачьем.

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Сейчас ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко и другие представители украинской власти времен его президентства.