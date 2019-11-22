Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии

Порошенко призвал не пересекать красные линии. Фото: "НВ".

Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал участникам саммита в нормандском формате не "пересекать две красные линии".

Первая заключается в том, что компонент безопасности должен предшествовать компоненту политическому, отметил он в Facebook.

"И не могут проводиться на украинской земле выборы под дулами автоматов. Это лишь легитимизирует оккупантов и выведет Россию, чего она, собственно, и стремится, из зоны действия санкций, которые являются очень эффективными", - заявил Порошенко.

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Вторая "красная линия" - компромиссы, которые ограничивают движение Украины в ЕС и НАТО.

"Потому что это как раз в интересах Путина - остановить движение Украины в НАТО и ЕС. Есть только один безопасный инструмент - это членство Украины в НАТО. Один демократический и экономический инструмент - полномасштабное членство в ЕС. Других альтернатив у Украины нет. И мы имели достаточно аргументов для того, чтобы в этом убедиться", - утверждает Порошенко.

9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Все стороны переговоров подтвердили свое участие во встрече.