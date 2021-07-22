 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 846
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 252
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 72
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 7875
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 378
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1116
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Фото
Все фото
23
3
5
11
9
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Активисту сожгли дом - организаторов не нашли
Активисту сожгли дом - организаторов не нашли
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Видео
Все видео
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 630
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1170
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 468
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1116
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 198
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 09:00

Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
23

  Комментировать

Марина Порошенко на этой неделе похвасталась собственным огородом
Фото: Марина Порошенко
Группа нардепов от "Голоса" и "слуг народа" поехали в США учиться в программе Конгресса "Open world"
В отпуск уехал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Ольга Стефанишина с двумя дочерьми и мужем в понедельник поехала в Грузию
Михаил Федоров в Турцию взял жену Анастасия и дочь Марию

Жена Петра Порошенко, депутат Киевсовета Марина Порошенко показала, как выращивает кабачки и помидоры на огороде. Волонтер и шоумен Сергей Притула отдыхал с семьей на море. Повез жену и дочку в отпуск и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кто из политиков посещал свадьбы, летал в США учиться и праздновал день рождения – в материале Gazeta.ua.

Пятый президент, нардеп Петр Порошенко в начале недели похвастался, что с женой, депутатом Киевсовета, Мариной пришел на свадьбу. Друзья решили поздравить молодоженов и пригласили Порошенко, те пришли.

Марина Порошенко на этой неделе похвасталась собственным огородом перед нардепами "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Викторией Сюмар. Порошенко подарила депутатам кабачки, которые вырастила. Показала еще зеленые помидоры на грядках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино

Ирина Геращенко на неделе поделилась, как отдыхает на депутатских каникулах. В поле каталась на велосипеде, гуляла среди подсолнухов на фоне дождевых облаков.

Мэр Киеве Виталий Кличко на неделе праздновал 50-летие. Выложил видео, как катается на велосипеде, без футболки подтягивается на турнике, поднимается в горы, прыгает с парашютом. Подтянулся на перекладине глава столицы 50 раз.

Группа нардепов от "Голоса" и "Слуги народа" поехали в США учиться в программе Конгресса "Open world". "Слуги" Роман Грищук, Марина Бардина, Анна Пуртова, нардепы от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко с понедельника отправились в Вашингтон. Там позировали перед Капитолием с украинским флагом.

Показали встречи с американскими политиками – дипломатом Уильямом Тейлором, конгрессменами Марком Такано и Дугласом Ламборном, послом Джоном Хербстом, заместителем Госсекретаря Йорґаном Эндрюзом. С лидером демократов в Конгрессе США Марси Каптур встретились в кафе Dunkin 'Donuts за напитками и десертами. А Анна Пуртова выложила фото, как завтракала в США – американским омлетом с соусом. В США пробудут 10 дней.

Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина с двумя дочерьми и мужем в понедельник поехала в Грузию. Сфотографировала, как собака не хотел пускать ее – лег в чемодан во время сборов. А в самом Тбилиси похвасталась, как плавает в бассейне, ест хинкали, пьет кофе и гуляет со своей дочерью на смотровой площадке среди гор. Также депутат похвалилась, как осматривает город в ярко розовом платье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны

Волонтер и шоумен Сергей Притула с семьей тоже поехал в отпуск. Показал, как обнимает дочь на яхте в море. С ребенком человек также играл на пляже.

В отпуск уехал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В Турцию взял жену Анастасия и дочь Марию. Там фотографировались у моря.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик на первой неделе каникул парламента дважды побывала на свадьбах. Позировала рядом с невестами в синем и золотом платьях. Показала также, как с подружками невесты готовятся к свадьбе.

На свадьбу на этой неделе попала и "слуга" Мария Мезенцева. Похвасталась светло-зеленом платьем в арке с белыми цветами в ЗАГСе №1 в Киеве. В вечер четверга с министром экономики Алексеем Любченко и министром экологии Романом Абрамовским приветствовали посла Алекса Ленартса с Национальным днем Бельгии. Поднимали бокалы с шампанским в КВЦ "Парковый" в столице.

16 июля был последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 9972
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 7875
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6705
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 6058
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 5130
Политика
Рассмотрение жалобы России против Украины займет годы - Малюська
Рассмотрение жалобы России против Украины займет годы - Малюська Просмотров: 135
Языковед рассказал, как Зеленский учил украинский
Языковед рассказал, как Зеленский учил украинский Просмотров: 477
Зеленский ввел санкции против компаний и иностранцев
Зеленский ввел санкции против компаний и иностранцев Просмотров: 225
Зеленский обязал чиновников указывать гражданство
Зеленский обязал чиновников указывать гражданство Просмотров: 243
ЕСПЧ отклонил первые претензии РФ к Украине
ЕСПЧ отклонил первые претензии РФ к Украине Просмотров: 504
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 7827
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть