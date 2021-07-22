Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото

Фото: Марина Порошенко

Жена Петра Порошенко, депутат Киевсовета Марина Порошенко показала, как выращивает кабачки и помидоры на огороде. Волонтер и шоумен Сергей Притула отдыхал с семьей на море. Повез жену и дочку в отпуск и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кто из политиков посещал свадьбы, летал в США учиться и праздновал день рождения – в материале Gazeta.ua.

Пятый президент, нардеп Петр Порошенко в начале недели похвастался, что с женой, депутатом Киевсовета, Мариной пришел на свадьбу. Друзья решили поздравить молодоженов и пригласили Порошенко, те пришли.

Марина Порошенко на этой неделе похвасталась собственным огородом перед нардепами "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Викторией Сюмар. Порошенко подарила депутатам кабачки, которые вырастила. Показала еще зеленые помидоры на грядках.

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Ирина Геращенко на неделе поделилась, как отдыхает на депутатских каникулах. В поле каталась на велосипеде, гуляла среди подсолнухов на фоне дождевых облаков.

Мэр Киеве Виталий Кличко на неделе праздновал 50-летие. Выложил видео, как катается на велосипеде, без футболки подтягивается на турнике, поднимается в горы, прыгает с парашютом. Подтянулся на перекладине глава столицы 50 раз.

Группа нардепов от "Голоса" и "Слуги народа" поехали в США учиться в программе Конгресса "Open world". "Слуги" Роман Грищук, Марина Бардина, Анна Пуртова, нардепы от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко с понедельника отправились в Вашингтон. Там позировали перед Капитолием с украинским флагом.

Показали встречи с американскими политиками – дипломатом Уильямом Тейлором, конгрессменами Марком Такано и Дугласом Ламборном, послом Джоном Хербстом, заместителем Госсекретаря Йорґаном Эндрюзом. С лидером демократов в Конгрессе США Марси Каптур встретились в кафе Dunkin 'Donuts за напитками и десертами. А Анна Пуртова выложила фото, как завтракала в США – американским омлетом с соусом. В США пробудут 10 дней.

Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина с двумя дочерьми и мужем в понедельник поехала в Грузию. Сфотографировала, как собака не хотел пускать ее – лег в чемодан во время сборов. А в самом Тбилиси похвасталась, как плавает в бассейне, ест хинкали, пьет кофе и гуляет со своей дочерью на смотровой площадке среди гор. Также депутат похвалилась, как осматривает город в ярко розовом платье.

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Волонтер и шоумен Сергей Притула с семьей тоже поехал в отпуск. Показал, как обнимает дочь на яхте в море. С ребенком человек также играл на пляже.

В отпуск уехал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В Турцию взял жену Анастасия и дочь Марию. Там фотографировались у моря.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик на первой неделе каникул парламента дважды побывала на свадьбах. Позировала рядом с невестами в синем и золотом платьях. Показала также, как с подружками невесты готовятся к свадьбе.

На свадьбу на этой неделе попала и "слуга" Мария Мезенцева. Похвасталась светло-зеленом платьем в арке с белыми цветами в ЗАГСе №1 в Киеве. В вечер четверга с министром экономики Алексеем Любченко и министром экологии Романом Абрамовским приветствовали посла Алекса Ленартса с Национальным днем Бельгии. Поднимали бокалы с шампанским в КВЦ "Парковый" в столице.

16 июля был последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября.