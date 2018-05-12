Порошенко подписал закон о спортивной реабилитации участников АТО

Порошенко подписал новый закон. Фото: РБК

Президент Петр Порошенко подписал указ о поддержке развития системы спортивной реабилитации участников антитеррористической операции (АТО).

"Подписываю Указ о поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях", - написал он в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

По словам Порошенко, речь идет об обеспечении доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью, о расширении сети спорзалов, предоставлении протезов, ортезов для занятий спортом, а также о привлечении участников боевых действий к спортивным соревнованиям и другим мероприятиям, в том числе с участием государств - членов НАТО.

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Порошенко наградил орденами "За заслуги" и Княгини Ольги 12 участников международных спортивных состязаний "Игры непокоренных".