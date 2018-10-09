Порошенко подловили на нарушении дорожных правил

Президент Петр Порошенко ездит за рулем не пристегнутым. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки по Одесской области несколько раз нарушил правила дорожного движения. Глава государства находился за рулем микроавтобуса.

В городе Болград Порошенко пригласил в автомобиль премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Двинувшись с места, президент Украины почему-то не включил "поворот" и не пристегнулся, заметил деталь сайт "Auto24"

На этом нарушение ПДД президентом не завершилось. Так, за чертой города Порошенко не включил ближний свет фар, как того требует законодательство с 1 октября.

Сотрудники правоохранительных органов внимание на эти правонарушения не обратили.

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В апреле этого года народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев нарушил правила дорожного движения в центре Киева.