Порошенко поддержал предоставление Украине кредитных гарантий со стороны США

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 63
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 297
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 288
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1989
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1278
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1575
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
4
3
5
4
7
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 63
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2160
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3303
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4149
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 207
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 19:47

Порошенко поддержал предоставление Украине кредитных гарантий со стороны США

  Комментировать
Порошенко поддержал предоставление Украине кредитных гарантий со стороны США
Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин. Фото: "Европейская Солидарность"

Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.

Петр Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации, международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок.

Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущения эрозии независимости Нацбанка Украины.

Председатель "Европейской солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как важного инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использования правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции.

Петр Порошенко приветствовал номинирование генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность Посла Соединенных Штатов в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Пятый канал
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко поддержал предоставление Украине кредитных гарантий со стороны США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 21969
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 10062
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 5013
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4860
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 4842
Политика
Опубликовали новые санкционные списки Украины против России
Опубликовали новые санкционные списки Украины против России Просмотров: 117
Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала
Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала Просмотров: 243
Посол США рассказал о современном российском оружии на Донбассе
Посол США рассказал о современном российском оружии на Донбассе Просмотров: 459
ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю
ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю 1 Просмотров: 513
Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации
Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
"Смотрите на Украину, как на землю своих детей": Вакарчук отмечает 45-летие
Голосов: 16437
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua