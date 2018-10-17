Порошенко озвучил дедлайн для старта Антикоррупционного суда

Петр Порошенко подчеркнул, что сделал для Антикорсуду все зависящее от президента. Фото из открытых источников

Президент Петр Порошенко убежден, что уже зимой Антикоррупционный суд заработает.

Об этом глава государства сказал в интервью одному из украинских телеканалов.

"Я твердо убежден, что в конце текущего или в самом начале следующего [года] процесс формирования антикоррупционного суда будет завершен... Дальше не может быть никаких оправданий", - отметил Порошенко.

Он констатировал, что САП и НАБУ, несмотря на междоусобицы. работают. При этом выразил недовольство тем, что никто из коррупционеров не сидит за решеткой.

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Высший антикоррупционный суд будет рассматривать уголовные дела о коррупционных правонарушениях. Национальное антикоррупционное бюро займется расследованиями. Дела в суд будет передавать Специализированная антикоррупционная прокуратура. Судьей ВАС может быть гражданин с судейским стажем не менее 5 лет, научный работник в сфере права или адвокат с 7-летним опытом работы.