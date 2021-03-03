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среда, 03 марта 2021 20:17

Порошенко откровенно рассказал о коммуникациях с Медведчуком, которые позволили освободить из плена людей

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Порошенко откровенно рассказал о коммуникациях с Медведчуком, которые позволили освободить из плена людей
Уже при Зеленском Медведчук почувствовал, что никто больше ему не мешает - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Резонансные решения СНБО Офис президента Владимира Зеленского сопровождает грязной кампанией против "Европейской Солидарности".

Об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

"Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Евросолидарнисть" и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях", - отмечает Порошенко.

Лидер "ЕС" вновь напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен путинским режимом на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.

"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в русском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым", - напоминает пятый президент.

"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, - то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, согласно "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будеш начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил?", - объясняет Порошенко.

Пятый президент подчеркивает - тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых сотни, а всего - тысячи украинцев вернулись из плена домой.

"При этом мы ни разу не нарушили принцип "наиболее ценных для России преступников не выдавать". Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбивания малайзийского "Боинга". Это уже после нас по требованию Путина Зеленский освободил прямо со скамьи подсудимых беркутов, что расстреливали Майдан. Зато освободить Рифмастера или Стерненка не может", - констатирует Порошенко.

"Да и Медведчук в большую политику вернулся в июле 2019 во время парламентских выборов. Уже при Зеленском, после моего президентства, почувствовал, что никто больше ему не мешает. А наша коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале восемнадцатого, когда стало ясно, что его кум Путин до президентских выборов никого увольнять не станет", - говорит пятый президент.

"Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы вытеснили по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки. У меня не было двух лет, чтобы заглядывать Путину в глаза и где даже не экваторе своего президентства решиться на первый государственный шаг. Четырнадцатый год - это год сплошных вызовов, от Новороссии - к существованию государства, от ситуации на фронте - до веерных отключений в энергетике. Каждый из вас это хорошо помнит. Нам понадобилось немного смекалки, немного времени и немного хитрости. Нам удалось переиграть Путина", - отметил Порошенко.

"13 ноября 2015 года прекратили импорт электричества из России, теперь, кстати, полностью восстановили. 25 ноября 2015 года - отказались от импорта российского газа, а после этого еще и выиграли суд на 4,5 миллиарда. А команда Зеленского уже предложила снова покупать российский газ. И в конце концов остановили поставки электроэнергии в Крыму. Сделали это, как только смогли добиться международного признания ответственности страны-оккупанта за обеспечение жизненных потребностей жителей аннексированного полуострова", - в который раз отметил Порошенко.

"Чем любые слова, весомую роль играют действия. И наша команда за пять лет конкретными делами завоевала признание как государственная проевропейская сила: армия, безвизовые, Соглашение об ассоциации, Томос, энергетическая безопасность, децентрализация, международная коалиция и многое другое. Такими мы были вчера, такими мы есть сегодня, и такими мы останемся завтра", - убежден лидер партии.

"Европейская Солидарность"
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