Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным

Пятый президент Украины Петр Порошенко / "ЕС"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал ключевые позиции Украины в преддверии переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом России Путиным.

Накануне телефонного разговора между Байденом и Путиным Порошенко отметил, что лидер США - преданный свободе и демократии, очень компетентный и профессиональный человек, который очень любит Украину и очень хорошо разбирается в украинских вопросах.

"И в этих условиях, безусловно, позиция, которая, я надеюсь, будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины", – сказал Порошенко.

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"Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства – ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до и после разговора четко координировали свои действия с украинской властью, украинским государством, украинским народом", – сказал пятый президент.

"Вторая позиция. Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, расширение НАТО на восток. Более того, этот вопрос не вопрос, который важно для самой Украины. Это точно тест – существует ли НАТО сегодня или нет. Если Путин получит возможность диктовать НАТО свободу, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО. Я очень рад, что Путин получил очень мощный и железный ответ в том смысле, что никаких ультиматумов Россия НАТО выдвигать не будет", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, инициатива Кремля и Путина по так называемой европейской зоне безопасности может начать рассматриваться только тогда, когда Россия вернется в зону действия международного права, из которой она вышла с первых часов захвата Крыма и агрессии против нашего государства на Донбассе.

"Предпосылкой для любых переговоров по зоне безопасности является возобновление украинского суверенитета и освобождение оккупированных Крыма и Донбасса, возвращение их в состав Украины", – сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Четвертая очень важная позиция – это срочное восстановление Нормандского формата, которое было начато в 2014 году, фактически за день до моей инаугурации и моего участия. Потому что это не просто позиция Германии и Франции – это позиция Европейского Союза, США, НАТО. Иметь таких сильных союзников за спиной – значит сильную Украину и сильную переговорную позицию. Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасны для Украины", – подчеркнул он.

Порошенко также сказал, что Украина приветствовала бы назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, так как это в свое время было сделано.

Еще одним важным условием Порошенко назвал выполнение Россией всех пунктов Минских договоренностей.