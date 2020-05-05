Порошенко назвал смягчение карантина чисто политическим решением

Петр Порошенко: "Если бы предприниматели не вышли на протест, смягчения карантина бы не было, это политическое решение"

Представители малого и среднего бизнеса, которые во время карантина остались без доходов, имеют законное право на поддержку от государства прямо сейчас, а не после окончания карантина.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что решение о смягчении карантина было принято под давлением акций протеста представителей бизнеса, а не из-за медицинских показаний.

"Если бы предприниматели не вышли на протест, если бы люди не протестовали против закрытия рынков, я уверен, что этого решения не было бы", - убежден Петр Порошенко.

"Знаете ли вы, что в сфере обслуживания 42 процента зарегистрированных предприятий, подали заявления на ликвидацию. Людям, которые там работали, некуда будет возвращаться", - подчеркнул Порошенко.

"О каком создании новых рабочих мест вы сейчас говорите, когда сотни тысяч работников увольняются с работы и сейчас становятся в длинную очередь на получение хотя бы нескольких тысяч пособий по безработице. Когда принимаются подобные решения, то мы точно должны рассматривать баланс - вред карантина для экономики и социальной политики. На сегодняшний день 52% людей заявили в ходе опроса, что они больше не имеют средств на что жить", - констатировал Петр Порошенко.

"Малый и средний бизнес - они в первую очередь нуждаются в помощи, потому что самозанятые - работники рынков, магазинов - они работали и сами себя обеспечивали работой. Чего они ждут? Отсрочте им уплату тех платежей, которые не зависят от результатов деятельности. Ибо НДС они не будут платить, у них не будет входного НДС. Но аренду, налог на землю, налог на имущество, проценты по кредитам перенесите их на время окончания карантина. Это то, чего они ждут. На сегодняшний день это абсолютно в возможностях для бюджета, и это только первый шаг. Сказать, что мы будем делать это, когда карантин закончится - это нарушение закона. Ибо правительство безусловно вправе вводить карантин. И все обязаны выполнять решения правительства. Но правительство должно компенсировать и нести ответственность за реализацию своих решений", - убежден пятый президент.

Он привел пример, как в других странах Европы организовывают работу малого бизнеса, в частности, в сфере услуг в условиях эпидемии. "Испания с сегодняшнего дня начинает смягчения карантина. Заведения общественного питания, бытовые мастерские и др. Они выдают специальный сертификат. Там выписаны специальные требования, и каждый владелец бьется, чтобы у него сертификат не отобрали. Он сохраняет необходимое расстояние, максимальное количество посетителей, все необходимые средства защиты. Берите на вооружение, я готов это передать. Внедряйте различные средства", - призвал чиновников лидер "Европейской Солидарности".