Порошенко и посол Латвии обсудили российскую агрессию, события в Беларуси и притеснение свободы слова в Украине

Председатель партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом.

Особое внимание уделили ситуации с безопасностью в Донбассе. Подчеркнули необходимость принуждения России к добросовестному выполнению своих обязательств и приоритетности подхода "сначала безопасность".

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом

"Нас беспокоит, что сейчас из-за COVID, через отдельных представителей украинской власти место Украины на повестке дня Европейского Союза, место агрессии против Украины со стороны Российской Федерации на безопасном порядке мира Россия пытается размыть. И для нас это совершенно неприемлемо. Для нас абсолютно четкая и принципиальная позиция - Россия должна вывести войска, Россия должна освободить территорию Донбасса, территорию Крыма. И когда кто-то не верит - я всегда привожу пример Латвии и балтийских стран - когда ты веришь, что удастся отстоять собственную независимость, это можно сделать, если занимать твердую позицию", - сказал Порошенко.

Порошенко призвал к консолидации международных усилий для обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также укрепление санкционной политики против Кремля. Он обратил внимание на важность расследования обстоятельств срыва т.н. операции "вагнеровцев", поскольку это имеет большое значение и для продолжающихся судебных процессов против РФ в международных судебных инстанциях.

Стороны подробно обсудили ситуацию в отношении Беларуси и перспективы ее урегулирования. Отметили важность недопущения вмешательства России в дела Беларуси, что в противном случае будет иметь серьезные санкционные последствия для агрессора.

Отметили важность сохранения европейского и евроатлантического курса Украины, а также прогресса на пути реформ, достигнутого за предыдущие годы.

"Я очень благодарен за возможность снова с вами пообщаться. Уже пятый год я в Украине, я был частью истории Украины. Здесь очень много было сделано во время моей каденции. Я присутствовал при укреплении Вооруженных Сил Украины. Я много раз также был на Донбассе, и мы конечно продолжаем помогать Донбассу. Я был частью создания Православной церкви Украины. Очень хорошо помню интронизацию Митрополита Епифания. Это, конечно, было историческое событие", - отметил Пойканс.

Пятый президент высказал предостережение против возвращения Украины к временам политически мотивированных судебных решений и преследований политических оппонентов.

Отметили важность обеспечения свободы СМИ и свободы слова в Украине без каких-либо притеснений, особенно накануне местных выборов в государстве.

Выразили решительную обеспокоенность в связи с решением Национального агентства телевидения и радиовещания Украины о лишении лицензии на вещание радио "Прямой FM", что является беспрецедентным в истории Украины.

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины со стороны Латвии.

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом

"Для Латвии, для Европы нужна демократическая сильная независимая европейская Украина. Это наша цель. Вы знаете также о принципиальной позиции Латвии относительно вашего членства в Европейском Союзе, мы это поддерживаем, понимаем важность Соглашения об ассоциации. Мы создали безвизовый режим. Мы остаемся очень надежными партнерами и надо укреплять это сотрудничество", - подчеркнул Пойканс.

Посол Латвии проинформировал о намерениях латвийской стороны открыть свое Почетное консульство в Славянске (Донецкая область).