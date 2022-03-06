Польша не передаст Украине истребители

Польша не разрешит использование своих аэродромов для Украины. Фото: facebook.com/kpszsu

Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов.

Об этом сообщила пресс-служба польского правительства в Twitter, отвечая на вопрос белорусского оппозиционного издания Nexta, пишет DW.

Речь идет о самолетах советского производства МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Польши.

В твите есть ссылка на информацию Генштаба вооруженных сил Польши о том, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. И они маркированы знаком ВВС Польши в цвете красно-белого государственного флага.

Польша оказывает существенную помощь в других областях, отметили в сообщении.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Варшава ведут активные переговоры относительно самолетов, которые Польша могла бы предоставить Украине в обмен на новые истребители. Сроки достижения договоренностей он называть отказался.