Польша готовит вторую партию военной помощи Украине

В Польше власти единогласно поддерживают Украину. Фото: "Укринформ"

Власти Польши продолжат помогать Украине оружием и техникой.

В стране готовят второй пакет военно-технической помощи. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал "Укринформу".

"Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии", - сказал дипломат.

Относительно первой партии военной помощи Киеву решение уже было принято.

"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно принял постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство поддержки Киева", - сообщил Дещица.

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Он добавил, что польские парламентарии четко указали на поддержку Украины. Они готовы отстаивать интересы нашего госсударства на уровне межпарламентского сотрудничества с другими странами.

Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. В ней говорится о политической и финансовой поддержке Украины, поставках оружия и участии сил НАТО в обучении украинской армии.