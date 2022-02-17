Politico назвала новую дату вторжения России

Вторжение может начаться после 20 февраля. Фото: Reuters

Вторжение России в Украину может начаться после 20 февраля.

Об этом пишет американское издание Politico.

"Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла от реальных ключевых дат", - говорится в сообщении.

20 февраля завершатся учения Беларуси и России "Союзная решительность - 2022". Их называют самыми большими со времен холодной войны.

В этот день заканчивается Мюнхенская конференция безопасности. В ней примут участие президент Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Начало вторжения в то время, когда американские чиновники находятся в Европе, а глава Украины за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением - своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", - пишет Politico.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Аналитики полагают, что президент РФ Владимир Путин не станет начинать наступление до этой даты.

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Издание подытожило, что если вторжения не будет до 1 марта, то многие смогут вздохнуть с облегчением.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя "инсайды" западных СМИ об угрозе нового нападения России, заявил, что у каждого своя цель в этой ситуации. Он подчеркнул, что Украина отслеживает изменение ситуации вокруг наших границ. Сверяет их с данными коллег и партнеров, разведывательного сообщества разных стран. Фактаж совпадает, утверждает министр.