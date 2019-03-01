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пятница, 01 марта 2019 22:30

Полиция открыла более 100 производств о нарушениях во время избирательной кампании

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Полиция открыла более 100 производств о нарушениях во время избирательной кампании
Не все дела связанны с подкупом. Фото: Еспресо.TV

Нацполиция Украины расследует более 100 уголовных производств по фактам нарушений предвыборной кампании. Только часть из них связана с подкупом избирателей.

Об этом в эфире "Громадського" заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Их больше сотни. Если быть точным, на несколько даже больше, чем 100. Там основные статьи – 5 или 6 статей Уголовного кодекса " от 171 статьи (препятствование журналистской деятельности), два производства, до 160 статьи (подкуп избирателей), там несколько десятков таких производств", - заявил он.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полицию поступило более 1800 обращений о нарушениях на выборах.

Народный депутат Евгений Мураев не указал в декларации 950 тыс грн взноса в уставный капитал предприятия. Об этом заявили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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01
марта

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