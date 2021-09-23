Покушение на Шефира: расследовать дело помогут США

США будут участвовать в расследовании покушения на Шефира. Фото: Pavlovsky news

В расследовании покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира примут участие представители Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, пишет "Корреспондент.net".

"Мы получили подтверждение от американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления", - сказал Енен в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что текущее задача правоохранителей - выяснить, как патроны могли попасть в Украину.

"Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, они производства Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем и контрабанду", - добавил чиновник.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств. Расследовать дело будет Главное следственное управление МВД.