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Погибшему матросу Виталию Скакуну посмертно присвоено Героя Украины

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Погибшему матросу Виталию Скакуну посмертно присвоено Героя Украины
Виталий Скакун взорвал мост, чтобы не пустить российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины саперу, матросу Виталию Скакуну (посмертно).

Указ главы государства подписал в субботу.

"За выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", - сказано в тексте.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", - заявил президент.

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24 февраля Виталий Скакун взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы не пустить оккупантов, которые шли из Крыма.

"Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь, и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - сообщал Генеральный штаб ВСУ.

25-летний Виталий Скакун был сапером 95-й отдельной бригады морской пехоты. Он родился в Бережанах в Тернопольской области и учился во львовском Высшем профессиональном училище №20.

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